Кадыров поздравил Минниханова с переизбранием и высоким результатом на выборах

Он подчеркнул важность укрепления братских связей между республиками для дальнейшего развития и процветания всей страны

Фото: скриншот с видео телеграм канала Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Рустама Минниханова с его избранием на пост раиса Республики Татарстан, где он одержал убедительную победу, набрав 88,09% голосов избирателей. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что столь высокий результат свидетельствует о глубоком доверии и уважении, которым Минниханов пользуется не только в Татарстане, но и в других регионах России.

Глава Чечни отметил лидерские качества и богатый опыт Минниханова как руководителя, сумевшего добиться значительных успехов в социально-экономическом развитии Татарстана, укреплении его промышленного и культурного потенциала, а также в повышении уровня жизни граждан.

Помимо поздравлений Минниханову, Кадыров также поздравил других победителей губернаторских выборов и пожелал всем руководителям крепкого здоровья, долгих лет плодотворной работы и новых достижений. Он подчеркнул важность укрепления братских связей между республиками для дальнейшего развития и процветания всей страны.

— Я искренне желаю Рустаму Нургалиевичу и всем остальным руководителям крепкого здоровья, долгих лет плодотворной работы, благополучия и новых достижений! Пусть под вашим мудрым руководством регионы России продолжат укреплять свои позиции, развиваться и становиться еще более процветающими, а братские связи между нами с каждым годом приносят все больше пользы и результатов во благо нашей общей Родины! — написал Кадыров.

Рената Валеева