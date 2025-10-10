Песков: переговорные позиции Киева ухудшаются

В Киеве не отдают себе в этом отчет, заявил он

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговорные позиции украинской стороны ухудшаются с каждым днем, однако в Киеве не отдают себе в этом отчет.

— К нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них, — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.



Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после предварительной подготовки на экспертном уровне, заявил Песков.

Рената Валеева