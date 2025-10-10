Новости общества

12:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков: переговорные позиции Киева ухудшаются

10:22, 10.10.2025

В Киеве не отдают себе в этом отчет, заявил он

Песков: переговорные позиции Киева ухудшаются
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговорные позиции украинской стороны ухудшаются с каждым днем, однако в Киеве не отдают себе в этом отчет.

— К нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них, — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после предварительной подготовки на экспертном уровне, заявил Песков.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также