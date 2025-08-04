Кремль: Путин готов к встрече с Зеленским после экспертной подготовки

Владимир Зеленский в пятницу подтвердил готовность украинской стороны к встрече с Россией на уровне лидеров

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после предварительной подготовки на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

— И хочу напомнить, что сам президент не исключает проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая работа и будет преодолено должное расстояние, — сказал Песков.

Он также отметил, что в настоящее время необходимая подготовительная работа для встречи не проделана.

взято с сайта kremlin.ru

Заявление Пескова прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подтвердил готовность украинской стороны к встрече с Россией на уровне лидеров в любое время. Это стало ответом на слова Владимира Путина о том, что Россия может подождать, если Украина считает, что сейчас не время для переговоров.

Стоит отметить, что идея встречи Путина и Зеленского обсуждалась ранее в рамках российско-украинских переговоров. Во время третьего раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила российской стороне организовать встречу Владимира Путина, Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский тогда заявил, что такой формат переговоров возможен только после урегулирования соглашения между странами и что встреча президентов должна «поставить точку» в конфликте. Представители Кремля неоднократно подчеркивали, что такая встреча должна быть тщательно подготовлена, однако конкретные сроки ее проведения пока не назывались.

Рената Валеева