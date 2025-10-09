Бывший тренер «Рубина» вернулся в «Уотфорд»

В 2019 году его уже увольняли с поста главного тренера английской команды

Английский футбольный клуб «Уотфорд» официально объявил о назначении Хавьера Грасии на должность главного тренера команды. Испанский специалист сменил на этом посту Пауло Пеццолано.

Для Грасии это уже второй приход в «Уотфорд». Ранее он руководил клубом в период с 2018 по 2019 год. За плечами 55-летнего тренера также есть опыт работы в российском футболе — с мая 2016 по июнь 2017 года он возглавлял казанский «Рубин».

Последним местом работы Грасии был английский «Лидс», откуда он ушёл в 2023 году. Теперь испанец возвращается в чемпионат Англии.

Наталья Жирнова