Хавьера Грасию отправили в отставку с тренерского поста «Уотфорда»
Английский «Уотфорд» сообщил об увольнении испанского специалиста Хавьера Грасии с поста главного тренера клуба.
«Хави достойно представлял «Уотфорд» и всегда будет заслуживать нашего абсолютного уважения к его достижениям», — сказал исполнительный директор клуба Скотт Даксбери.
Хавьер Грасия возглавил «Уотфорд» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне его клуб начал с трех поражений и ничьи в четырех турах АПЛ.
Ранее Грасия работал главным тренером «Рубина», но был уволен летом 2017 года из-за неудовлетворительных результатов казанской команды.СпортФутбол Татарстан
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