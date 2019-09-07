Хавьера Грасию отправили в отставку с тренерского поста «Уотфорда»

Фото: "Реальное время"

Английский «Уотфорд» сообщил об увольнении испанского специалиста Хавьера Грасии с поста главного тренера клуба.

«Хави достойно представлял «Уотфорд» и всегда будет заслуживать нашего абсолютного уважения к его достижениям», — сказал исполнительный директор клуба Скотт Даксбери.

Хавьер Грасия возглавил «Уотфорд» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне его клуб начал с трех поражений и ничьи в четырех турах АПЛ.

Ранее Грасия работал главным тренером «Рубина», но был уволен летом 2017 года из-за неудовлетворительных результатов казанской команды.