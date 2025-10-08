Банк России может приостановить снижение ключевой ставки для анализа

Это необходимо для изучения влияния налоговых изменений

Фото: Дарья Пинегина

Первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов высказал предположение о возможной паузе в снижении ключевой ставки ЦБ. По его мнению, регулятор может временно остановить процесс для оценки влияния налоговых нововведений Минфина РФ на экономику страны. Об этом сообщает РИА «Новости».



— Мой прогноз — короткая пауза и дальше продолжение снижения ключевой ставки, — сказал Пьянов.

Он заявил, что пауза может продлиться одно или два заседания. За это время планируется собрать реальные данные о том, как повышение НДС отразится на уровне ценовой стабильности и инфляционных ожиданиях как физлиц, так и юрлиц. После получения необходимой информации, по словам эксперта, можно будет продолжить цикл снижения ключевой ставки.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что снижение ставки поставят на паузу. Такое решение может потребоваться для поддержания стабильности экономической ситуации в стране. Центробанк уже понизил до 17% ключевую ставку 12 сентября текущего года.

Наталья Жирнова