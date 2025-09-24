Банк России может приостановить снижение ключевой ставки

Такое решение может потребоваться для поддержания стабильности экономической ситуации в стране

Фото: Динар Фатыхов

Центральный банк России рассматривает возможность введения пауз в процессе снижения ключевой ставки. Такое решение может потребоваться для поддержания стабильности экономической ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Нейтральный сигнал был единогласно поддержан участниками обсуждения, поскольку на прогнозном горизонте преобладают проинфляционные риски. Ключевая ставка была снижена в сентябре на 1 процентный пункт и достигла уровня 17% годовых. Это уже третье последовательное снижение ставки за текущий период.

Денежно-кредитная политика будет оставаться достаточно жесткой для обеспечения возвращения инфляции к целевым показателям к 2026 году. Банк России намерен сохранять необходимые условия для достижения этой цели.

Дмитрий Зайцев