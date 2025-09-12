Центробанк понизил ключевую ставку до 17%
Ранее, 25 июля 2025 года, ЦБ понизил это значение с 20 до 18% годовых
Центробанк понизил ключевую ставку до 17% . Об этом сообщает регулятор.
Напомним, что в последний раз снижение ставки произошло в конце июля. тогда этот показатель составлял 18% годовых.
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
28 февраля 2022 года — повышение с 9,5 до 20% годовых;
11 апреля 2022 года — понижение с 20 до 17% годовых;
29 апреля 2022 года — понижение с 17 до 14% годовых;
27 мая 2022 года — понижение с 14 до 11% годовых;
10 июня 2022 года — понижение с 11 до 9,5% годовых;
21 июля 2022 года — понижение с 9,5 до 8% годовых;
16 сентября 2022 года — понижение с 8 до 7,5% годовых;
21 июля 2023 года — повышение с 7,5 до 8,5% годовых;
15 августа 2023 года — повышение с 8,5 до 12% годовых;
15 сентября 2023 года — повышение с 12 до 13% годовых;
17 октября 2023 года — повышение с 13 до 15% годовых;
15 декабря 2023 года — повышение с 15 до 16% годовых;
26 июля 2024 года — повышение с 16 до 18% годовых;
13 сентября 2024 года — повышение с 18 до 19% годовых.
25 октября 2024 года — повышение с 19 до 21% годовых (исторический максимум);
20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
6 июня 2025 года — понижение с 21 до 20% годовых.
25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых.
