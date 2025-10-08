Более 2 тыс. чиновников из Узбекистана уйдут с должностей из-за ИИ

Наибольшее сокращение затронет Налоговый комитет, где упразднят 498 должностей

Фото: Динар Фатыхов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о масштабной оптимизации штата госслужащих в связи с внедрением цифровых технологий и ИИ. К 1 ноября текущего года планируется сократить 2141 должность в системе исполнительной власти.

Наибольшее сокращение затронет налоговый комитет, где упразднят 498 должностей. Существенные изменения также ожидают Минводхоз — 224, Минсельхоз — 200 единиц, Минюст — 197.



Известно, что для обеспечения социальной защиты сокращенных сотрудников Министерство занятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана разработает специальные программы трудоустройства. Оптимизация штата проводится в рамках масштабной программы цифровизации госуправления, которая должна повысить эффективность работы госорганов и сделать услуги более доступными для граждан.

Наталья Жирнова