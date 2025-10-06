Татарстан внедрит систему электронного документооборота к осени 2026 года

На данный момент времени ей уже пользуются более 3,5 тыс транспортных компаний из республики

Фото: Динар Фатыхов

В Минтрансе Татарстана обсудили вопросы реализации в республике государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Об этом сообщает региональное ведомство.

По данным замглавы республиканского минтранса Айрата Садыкова, системой пользуются уже 3,5 тысяч компаний, оформляя каждый месяц порядка 1,5 миллиона документов. До конца следующего месяца, 1 сентября 2026 года, внедрение системы запланировано завершить во всех организациях республики, работающих с путевыми листами.

Подключение татарстанских транспортных компаний к ГИС ЭПД обеспечит повышение прозрачности, создание равных условий конкуренции, улучшение безопасности перевозок, ускорение расчетов между партнерами, сокращение расходов и уменьшение простоев.

Проект внедряется в рамках федерального проекта «Цифровая трансформация транспортной отрасли», являющегося частью национального проекта «Транспорт».

Дмитрий Зайцев