Татарстан направит 1,3 млрд рублей на ремонт детских лагерей

Ремонт ожидают 14 учреждений в 9 районах Татарстана и Анапе

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о планах по модернизации детских оздоровительных лагерей в 9 районах Татарстана и Анапе. На это будет выделено 1,3 млрд рублей, сообщил Кадыров на брифинге в кабмине РТ.

Министр сообщил, что в следующем году ремонт ожидают 14 учреждений.

По итогам текущего года уже завершены ремонтные работы в двух детских лагерях: «Алмалы» в Агрызском районе и «Дубравушка» в Ютазинском районе. В рамках программы модернизации проводится обновление спальных корпусов, столовых помещений и спортивных площадок. Дополнительно планируется направить 50 млн рублей на ремонт шести подъездных дорог к лагерям.

Уточняется также, что с 2019 по 2024 год в Татарстане по программе «Лето — детям» было реконструировано и построено 43 детских оздоровительных учреждения на общую сумму 6,9 млрд рублей. За этот период также удалось обновить 80 км дорог, ведущих к 59 лагерям, на сумму 1,4 млрд рублей.

Напомним, что в этом году программа летнего отдыха в Казани охватила 34,6 тыс. детей, а также в Татарстане отремонтировали восемь молодежных центров.

