Программа летнего отдыха в Казани охватила более 34 тыс. детей

Всего с 1 января по 1 сентября текущего года охват организованным отдыхом составил более 46 тыс. человек

Фото: Артем Дергунов

В этом году программа летнего отдыха в Казани охватила 34,6 тыс. детей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

По ее словам, всего с 1 января по 1 сентября текущего года охват организованным отдыхом составил более 46 тыс. человек. Это порядка 97% от планового показателя на год.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этом году на реализацию программ отдыха предусмотрено финансирование в общем объеме 622,9 млн рублей, добавила Алия Загидуллина. Из республиканского бюджета должны быть выделены 451,4 млн рублей, из муниципального — 5,1 млн рублей. Еще 166,4 млн рублей поступят за счет родительских взносов.

Напомним, недавно депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство законопроект, предусматривающий ежегодную выдачу детям оздоровительных сертификатов номиналом 20 тысяч рублей для оплаты отдыха в летних лагерях и санаториях.



Галия Гарифуллина