В Татарстане отремонтировали восемь молодежных центров

Кроме того, в республике обновили девять центров психолого-педагогической помощи и четыре подростковых клуба

В Татарстане завершили капремонт восьми молодежных центров. Всего в этом году обновят 34 объекта, относящихся к сфере молодежной политики. На эти цели потратят более 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

Отремонтированные центры расположены в Казани, Менделеевске, Набережных Челнах, селе Большой Кукмор, поселке железнодорожной станции Высокая Гора, селе Осиново.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в республике отремонтировали девять центров психолого-педагогической помощи и четыре подростковых клуба. На это потратили 297,7 млн и 97,9 млн рублей соответственно.

Ремонт оздоровительных лагерей выполнен на 95%. Три объекта сейчас находятся в работе, 10 — уже сданы. Финансирование составляет 559,6 млн рублей.

Напомним, в 2026—2028 годах на капремонт многоквартирных домов в Татарстане направят 25,6 млрд рублей. Программа охватит все города и районы Татарстана, включая Казань и Набережные Челны.

Галия Гарифуллина