Татарстан вошел в число лидеров по привлечению инвестиций в ЖКХ

На территории республики проведены работы на 549 объектах теплоснабжения, 254 объектах водоснабжения и водоотведения

Фото: Ринат Назметдинов

ФАС назвала Татарстан одним из 11 регионов-лидеров по привлечению инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев на Всероссийской тарифной конференции.



На территории республики проведены работы на 549 объектах теплоснабжения, 254 объектах водоснабжения и водоотведения. Также произошло упрощение процедур технологического присоединения к данным системам. С 2022 года внедрен электронный формат подачи заявок через единое окно, сокращен перечень необходимых документов для заключения договоров.

Отдельно был отмечен прогресс в реализации программы социальной догазификации. По последним данным, на 3 октября 2025 года обработано более 1,7 миллиона заявок, при этом 96% из них уже переведены в статус заключенных договоров.

В число лидеров, наряду с Татарстаном, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Республика Саха (Якутия).



По данным ФАС, инвестиции в ЖКХ выросли вдвое за последние годы: если в 2020 году планируемые инвестиции составляли 296 млрд рублей, то к 2025 году показатель вырос до 552 млрд рублей.

Наталья Жирнова