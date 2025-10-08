Напротив нового театра Камала в Казани отремонтируют шесть домов за полмиллиарда рублей

Они должны быть сданы к концу 2026 — началу 2027

Фото: Динар Фатыхов

Напротив нового здания театра имени Камала в Казани отремонтируют шесть домов за полмиллиарда рублей. Это стало известно из тендеров, опубликованных на сайте госзакупок. По документам заказчиком является ГБУ «Главстрой РТ».

Все шесть домов находятся по улице Хади Такташа:



ул. Хади Такташа, д.95



ул. Хади Такташа, д.97

ул. Хади Такташа, д.99

ул. Хади Такташа, д.101

ул. Хади Такташа, д.103

ул. Хади Такташа, д.105

У всех домов планируется сделать капитальный ремонт фасадов, общая сумма работ составляет 561 млн рублей. Часть домов должна быть сдана к 1 декабря 2026 года, остальные — к 18 января 2027.

Ранее сообщалось, что в Казани хотят «облагородить» внешний вид старых хрущевок у нового здания театра Камала, прибегнув к помощи бизнеса. Об этих планах городских властей «Реальному времени» сообщили владельцы коммерческих помещений на первых этажах домов. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова