Биометрию для посадки на транспорт внедрят в России в ближайшие два года

Речь идет о самолетах и поездах

Фото: Динар Фатыхов

В России в ближайшие один—два года может быть внедрена система посадки на самолеты и поезда по биометрии. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик.

По его словам, в 2025 году планируется провести апробацию механизма биометрической идентификации пассажиров. После этого может быть запущен экспериментальный режим, по итогам которого станет понятно, когда можно будет приступить к масштабному внедрению системы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказывал о планах запустить пилотный проект биометрической идентификации в петербургском аэропорту Пулково в 2026 году. После успешной отработки технологии опыт планируется распространить на другие регионы страны.

Наталья Жирнова