Биометрию для посадки на транспорт внедрят в России в ближайшие два года
Речь идет о самолетах и поездах
В России в ближайшие один—два года может быть внедрена система посадки на самолеты и поезда по биометрии. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик.
По его словам, в 2025 году планируется провести апробацию механизма биометрической идентификации пассажиров. После этого может быть запущен экспериментальный режим, по итогам которого станет понятно, когда можно будет приступить к масштабному внедрению системы.
Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказывал о планах запустить пилотный проект биометрической идентификации в петербургском аэропорту Пулково в 2026 году. После успешной отработки технологии опыт планируется распространить на другие регионы страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».