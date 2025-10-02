В российских аэропортах начнут использовать биометрию в 2026 году

Пилотный проект по регистрации и посадке в самолет по цифровому профилю запустят в Пулково

Фото: Эрик Романенко/ ТАСС

Минтранс России анонсировал внедрение биометрической системы идентификации пассажиров в российских аэропортах. Об этом сообщает ТАСС. По словам главы ведомства Андрея Никитина, технологическая подготовка к внедрению новой системы уже началась.

Пилотный проект по использованию биометрии запустят в Пулково в следующем году. В крупнейших аэропортах биометрическая идентификация может стать доступной в 2028—2029 годах. До конца 2025 года планируется провести испытания системы биометрии для проверки ее работоспособности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Министр подчеркнул, что внедрение технологии требует тщательной координации со всеми участниками процесса, включая силовые структуры. Соглашение о внедрении биометрической системы уже подписано между Минтрансом, Минцифры, Центром биометрических технологий и «Аэрофлотом».

При наличии цифрового профиля и отсутствии рисков пассажир сможет проходить контроль по упрощенной процедуре. Важным аспектом внедрения биометрии является сохранение выбора для пассажиров. Каждый путешественник сможет самостоятельно решить, использовать биометрическую идентификацию или традиционные документы при получении транспортных услуг. Напомним, что в России запустят проект по проверке возраста по биометрии при покупке энергетиков.

Наталья Жирнова