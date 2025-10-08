Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние оценили в $1,4 млрд

Новый контракт с «Аль-Насром», заключенный в июне и оцениваемый более чем в $400 млн, позволил 40-летнему Роналду «достичь вершины»

Фото: Максим Платонов

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду официально стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Bloomberg, оценивая его состояние в $1,4 млрд в своем рейтинге «Индекс миллиардеров».

Долгое время конкурировавший с аргентинцем Лионелем Месси по уровню доходов, Роналду совершил резкий скачок после перехода в Саудовскую Аравию в 2023 году. Подписав рекордный контракт с «Аль-Насром» на сумму $200 млн в год без учета налогов, капитан сборной Португалии существенно обошел своих соперников по финансовым показателям. Новый контракт с «Аль-Насром», заключенный в июне и оцениваемый более чем в $400 млн, позволил 40-летнему Роналду «достичь вершины среди самых богатых спортсменов».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В 2024 году он также выиграл со своей сборной Лигу наций, победив Испанию в серии послематчевых пенальти.

Этот год стал для Роналду рекордным не только в финансовом плане. В сентябре 2024 года он стал первым человеком в истории, достигшим отметки в миллиард подписчиков в социальных сетях.



Рената Валеева