Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср»

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», сообщает «РИА Новости». Как сообщает АФП, контракт подписан до июня 2025 года. Футболист будет играть в команде под седьмым номером.

— История вершится. Это подписание не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией себя. Добро пожаловать, Криштиану, в твой новый дом, — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Новичок саудовского футбольного клуба прокомментировал свой переход:

— Мне не терпится открыть для себя новую футбольную лигу в другой стране. Видение, с которым работает «Аль-Наср», очень вдохновляет, и я рад присоединиться к своим партнерам по команде, чтобы вместе мы могли помочь клубу добиться еще больших успехов, — сказал португалец.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду ранее дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором игрок критикует нынешнюю команду и ее тренера, и молодежь: «[Эрик Тен Хаг, главный тренер МЮ] не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Но это то, что есть. Поэтому, наверное, в матче против «Тоттенхэма» я и ушел [в раздевалку]. Тренер не имеет права выпускать меня на 3 минуты в матче. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что я могу дать команде».



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Илина Хакимова