Подразделения «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области

12:20, 08.10.2025

Об этом сообщило Минобороны

Фото: Артем Дергунов

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области.

Об этом сообщило Минобороны.

Накануне российские военные также сообщали об освобождении двух других населенных пунктов: Федоровки в Донецкой Народной Республике и Нововасилевского в Запорожской области.

Рената Валеева

