Подразделения «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области
Об этом сообщило Минобороны
Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области.
Об этом сообщило Минобороны.
Накануне российские военные также сообщали об освобождении двух других населенных пунктов: Федоровки в Донецкой Народной Республике и Нововасилевского в Запорожской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».