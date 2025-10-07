Российские войска освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
Об этом сообщили в Минобороны
Российские военные освободили два населенных пункта: Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области, — также отметили в ведомстве.
Вчера войска «Севера» в результате активных действий освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.
