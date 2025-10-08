Аграрии Татарстана потеряли порядка 1,5 млрд рублей из-за бруцеллеза животных

Аграрии Татарстана понесли убытки в размере около 2,5 млрд рублей из-за вспышки бруцеллеза среди скота. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Тимур Галеев на заседании.

С начала 2023 года по настоящее время в республике зарегистрировано 11 случаев заболевания крупного рогатого скота и один случай мелкого бруцеллезом. Причиной распространения болезни стал несанкционированный ввоз животных.

В результате более 8 тысяч голов крупного рогатого скота, 352 головы мелкого рогатого скота и 158 лошадей были направлены на убой. Прямые экономические потери собственников животных составили около 1 млрд рублей, а косвенные убытки, связанные с недополученной продукцией, оцениваются в 1,5 млрд рублей.

В связи с этим Татарстан предлагает внести изменения в КоАП РФ, чтобы Россельхознадзор мог возбуждать административные дела по факту обнаружения правонарушения, без проведения контрольных мероприятий. Также предложено рассмотреть вопрос о задержании транспорта, перевозящего животных без необходимых документов, принудительной постановке животных на карантин и регламентировать действия владельцев, перевозчиков и должностных лиц.

На заседании также обсуждалась проблема увеличения численности лисиц, являющихся переносчиками бешенства. Начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ренат Чиспияков сообщил о 19 случаях бешенства в республике в 2025 году, включая случай укуса ребенка. В правительство поступают жалобы от жителей о появлении лисиц в населенных пунктах, что вызывает опасения за безопасность.

Сейчас в Татарстане введен карантин по бешенству в Елабужском, Заинском и Сармановском районах.

