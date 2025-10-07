Путин в свой день рождения провел совещание с военными командующими

Президент России отдельно выделил важность отечественного оборонно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербург в свой день рождения, где провел совещание с военными командующими группировками войск, сообщают РИА «Новости».



Известно, что на совещании было озвучено, что российскими войсками освобождено порядка пяти тысяч кв. километров территорий и 212 населенных пунктов.

Также Путину представили ситуацию на фронте, подтвердив сохранение инициативы Россией. По их оценкам, военные действия продвигаются, вынуждая противника отступать на всех участках фронта. Путин отдельно выделил важность отечественного оборонно-промышленного комплекса, заявляя, что создание современного оружия и обеспечение войск проходят с опережением графика.



Ранее Путин заявил о готовности России соблюдать ограничения ДСНВ после 2026 года.

Наталья Жирнова