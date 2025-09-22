Новости общества

Путин заявил о готовности России соблюдать ограничения ДСНВ после 2026 года

15:07, 22.09.2025

Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным, уточнил он

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, что США предпримут аналогичные шаги. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Президент также отметил, что полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным и негативно сказался бы на Договоре.

В ходе совещания Путин также сообщил, что планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом меняющейся обстановки в мире.

— Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно, — заявил глава государства.

Рената Валеева

ОбществоВласть

