Путин заявил о готовности России соблюдать ограничения ДСНВ после 2026 года
Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным, уточнил он
Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, что США предпримут аналогичные шаги. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент также отметил, что полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным и негативно сказался бы на Договоре.
В ходе совещания Путин также сообщил, что планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом меняющейся обстановки в мире.
— Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно, — заявил глава государства.
