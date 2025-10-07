Музыкальный конкурс «Интервидение» получит ежегодный формат

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил о планах по развитию международного музыкального конкурса «Интервидение». По его словам, конкурс будет иметь многолетний формат, а число участников будет постепенно увеличиваться, сообщают РИА «Новости».

Следующий этап конкурса пройдет в Саудовской Аравии. В настоящее время ведутся активные консультации с другими странами по вопросам дальнейшего развития проекта.

— Мы уверены, что количество участников будет расширяться, — сказал Алимов.

Напомним, что около 17 млн человек посмотрели прошедшее в Москве «Интервидение» в Рунете, а всего в мире конкурс могли посмотреть 4 млрд зрителей.

Наталья Жирнова