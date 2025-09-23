Около 17 млн человек посмотрели «Интервидение» в Рунете

В частности, трансляция на Первом канале в интернете собрала 4,5 млн просмотров, а на платформе «VK видео» — 12,4 млн просмотров

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» собрал значительное количество зрителей как на телевидении, так и в интернете. По данным исследовательской компании Mediascope, телевизионную трансляцию на Первом канале посмотрели 6,7 млн россиян старше четырех лет.

Однако наиболее впечатляющие цифры были зафиксированы в онлайн-пространстве. Совокупное количество просмотров «Интервидения» на российских онлайн-ресурсах достигло почти 17 миллионов. В частности, трансляция на Первом канале в интернете собрала 4,5 миллиона просмотров, а на платформе «VK видео» — 12,4 миллиона просмотров.

Конкурс также транслировался на других видеохостингах, включая официальный YouTube — канал «Интервидения», где видео собрало 128 тыс. просмотров, и канал NewsX в Индии с 231 тыс. просмотров.

В этом году в конкурсе участвовали представители 22 стран, а победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама с композицией Phù Đng Thiên Vương, который получил денежный приз в размере 30 млн рублей. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, а третье — Дана аль-Мир из Катара. Россию на конкурсе представлял Shaman (Ярослав Дронов), который отказался от оценки своего выступления.

Несмотря на умеренный интерес к конкурсу в интернете, эксперты отмечают успешность его первого проведения. Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов рассказал «Ведомостям», что для первого раза это достойный результат, учитывая сложные политические условия и сжатые сроки подготовки.

Дальнейшее развитие «Интервидения» будет зависеть от его способности стать масштабным международным проектом, привлекая артистов высокого уровня и расширяя географию участников, отмечает директор Института современных медиа Кирилл Танаев.



Анастасия Фартыгина