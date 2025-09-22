«Интервидение» могли посмотреть 4 млрд зрителей по всему миру

В финале приняли участие представители 22 стран

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Трансляция международного музыкального конкурса «Интервидение», прошедшего 20 сентября в Москве на площадке «Live Арена», была доступна для более чем 4 млрд зрителей со всего мира. Об этом сообщили организаторы ТАСС.

— Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 23 страны-участницы с суммарным населением более 4 млрд, которые получили возможность посмотреть трансляцию, 500 волонтеров из 5 стран и только один победитель, — заявили организаторы.

В финале «Интервидения» приняли участие представители 22 стран. Зрители увидели номера, исполненные на родных языках конкурсантов, с использованием национальных мотивов и ритмов. Общая продолжительность выступлений превысила три часа.

Оценку выступлениям давало международное жюри из 23 стран, в том числе из США, чья конкурсантка не смогла принять участие в конкурсе.

Победителем «Интервидения» стал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Ему вручили хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 млн рублей.

В рамках финала конкурса было объявлено, что Саудовская Аравия примет «Интервидение» в 2026 году.

Рената Валеева