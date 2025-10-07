Игорь Бикеев и Эмиль Губайдуллин станут депутатами Госсовета РТ

Они заменят вакантные места, освободившиеся в сентябре после выборов раиса Татарстана

Президиум регионального политического совета «Единой России» принял решение о передаче вакантных мандатов депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва, сообщает пресс-служба «Единой России».

Мандаты получат Игорь Бикеев, занимающий должность первого проректора Казанского инновационного университета имени Тимирясова (ИЭУП), и Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

— Президиум Регионального политического совета принял решение о предложении Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в соответствии со списком кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Татарстан VII созыва, утвержденным решением XXXVI Конференции от 25 июня 2024, кандидатур Губайдуллина Эмиля Фидаилевича и Бикеева Игоря Измаиловича, зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ, для замещения вакантных депутатских мандатов депутатов Госсовета РТ, — сказано в сообщении.

Ранее Светлана Захарова и Расим Баксиков сложили полномочия депутатов Госсовета в связи с переходом на новые должности. Захарова была назначена детским омбудсменом Татарстана, а Баксиков занял пост заместителя министра труда, занятости и социальной защиты республики.

Наталья Жирнова