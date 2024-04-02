Эмиль Губайдуллин: «У нас система СПО ориентирована на те или иные предприятия»

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» — о том, почему важно налаживать диалог ссузов с предприятиями и как противостоять хедхантингу

Фото: Максим Платонов

В Татарстане система подготовки специалистов в ссузах сегодня максимально отвечает потребностям работодателей, рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин на online-конфренции «Реального времени». О том, какую роль в этом сыграли конкурсы профмастерства, как меняется уровень абитуриентов колледжей в республике и почему экономике нужны трудовые мигранты, — в нашем материале.

«Чемпионаты — своего рода ярмарка вакансий для выбора будущих сотрудников»

Чем больше внедряется автоматизация на предприятиях нашей страны, да и всего мира, тем острее встает вопрос кадров, сказал Губайдуллин. Порой квалификации и навыков действующих сотрудников предприятий оказывается недостаточно. Нужно переобучать их или искать новых. Порой система образования объективно не успевает обеспечить необходимый уровень специалистов, ведь технологии сегодня развиваются стремительно, особенно в таких сферах, как IT, медицина, наука.

По мнению гендиректора Центра развития профессиональных компетенций Татарстана, для подготовки квалифицированных кадров в нужном количестве под такие динамично развивающиеся сферы необходимо прогнозировать, какие сотрудники будут требоваться в ближайшие пять лет. А вот прогноза на ближайшие три года будет недостаточно: столько времени занимает только подготовка образовательной программы и ее лицензирование. В итоге к моменту выхода обучение может устареть. Кроме того, сегодня часть процессов на предприятиях и в организациях выполняют роботы. За счет этого сокращается число необходимых сотрудников. В то же время для эксплуатации всех этих новшеств, подготовки описания программ и их обслуживания нужны люди более высокой квалификации, отметил Губайдуллин.



По мнению гендиректора Центра развития профессиональных компетенций Татарстана, для подготовки квалифицированных кадров в нужном количестве необходимо прогнозировать, какие сотрудники будут требоваться в ближайшие пять лет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Говоря о конкурсах профмастерства, он напомнил, что Татарстан уже на протяжении порядка 10 лет активно включен в процессы внедрения у себя стандартов мировых движений.

— Начинали мы с движения WorldSkills, готовились и проводили мировой чемпионат, внедряли их стандарты. Сегодня это и движение «Профессионалы», и движение «Абилимпикс»… С каждым годом и размах, и уровень данных мероприятий растет, — рассказал эксперт.

Он добавил, что с каждым годом цели и задачи этих чемпионатов меняются. Если в первые годы было необходимо перенять стандарты подготовки специалистов в оборудовании, обучении, педагогике, стандарты навыков, то сегодня можно с уверенностью сказать, что в том числе благодаря этим чемпионатам и движениям на данный момент многие из этих проблем решены. Теперь стоит вопрос коммуникации образовательных учреждений с организациями, сказал Губайдуллин. Например, корпоративный чемпионат «Алабуга Skills» направлен на то, чтобы более тесно соединить потребности предприятий и специалистов, которых выпускают образовательные организации, чтобы задачи, которые ставят перед участниками конкурса и которые выполняют работники организации, совпадали. Для предприятия такие чемпионаты — своего рода ярмарка вакансий для выбора будущих сотрудников.

Сегодня в республике стоит вопрос коммуникации образовательных учреждений с организациями, сказал Губайдуллин. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Система обучения будущих кадров в Татарстане сегодня не оторвана от потребностей работодателей, заверил гендиректор Центра развития профессиональных компетенций республики. Индустриальные эксперты на чемпионатах дают обратную связь — каких знаний, навыков, специальностей, модулей не хватает участникам. Помимо этого, за каждой специальностью закреплено якорное предприятие. Оно участвует в проведении и приемке демонстрационных экзаменов: на них студенты показывают реальные навыки, которыми обладают. Для каждого из этих умений разработана четкая система оценки. Мнение представителей предприятий помогает получить информацию о том, как ребят «докручивать». Более того, учащиеся колледжей проходят практическую часть занятий на том оборудовании, которое реально стоит на производствах, а предприятия пускают студентов на свою территорию и позволяют им проходить обучение, стажировки. «У нас сейчас практически вся система СПО ориентирована на те или иные предприятия», — утверждает Губайдуллин.

Реализация нацпроектов, курирование карьерных центров

Однако Центр развития профессиональных компетенций Татарстана занимается не только развитием чемпионатного движения профессионалов в республике. За 8 лет спектр задач серьезно вырос, заявил Губайдуллин. Организация занимается и реализацией национальных проектов в республике, таких как «Содействие занятости», и обучением и переобучением различных категорий граждан, и курированием центров карьеры при различных образовательных организациях, и развитием юниорского направления в качестве основной профориентационной работы.

— Я с уверенностью могу сказать, что та команда, которая была создана и которая работает, на сегодняшний момент, по всеобщему признанию, одна из сильнейших команд нашей страны, которая способна успешно решать все задачи, что ставятся перед нами и на федеральном уровне, и на уровне республики. И мы эту работу поступательно планируем продолжать в образовании, с каждым годом получая новые вызовы и переходя на новые ступени развития как организации, так и в целом системы подготовки кадров и системы профобразования, — подчеркнул эксперт.

Система обучения будущих кадров в Татарстане сегодня не оторвана от потребностей работодателей, заверил гендиректор Центра развития профессиональных компетенций республики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Столь квалифицированных специалистов пытаются переманить в Москву или Санкт-Петербург. Губайдуллин сказал, что универсального инструмента, чтобы противостоять хедхантингу, нет. Нужно сочетать несколько факторов. Во-первых, поддерживать в коллективе атмосферу поддержки и взаимопомощи. Во-вторых, обеспечивать социальный пакет. Эти гарантии каждому работодателю сегодня приходится расширять, чтобы удержать людей у себя. В-третьих, формировать правильную корпоративную культуру. А еще важна идеология.

— Мы стараемся объяснить тот положительный эффект, который наша работа приносит, на примерах конкретных людей: как [она] меняет судьбы молодых ребят из сложных семей, людей с ОВЗ. И очень многие ребята по итогам проектов заряжаются этой энергетикой и добрыми делами и продолжают работать, — поделился эксперт.

Трудовая миграция в Татарстане

Говоря о трудовой миграции, собеседник «Реального времени» отметил: у нее есть и плюсы, и минусы. Так, она позволяет в короткие сроки решить какие-то экономические задачи, закрыть нехватку кадров. Услуги, которые оказывают трудовые мигранты, стоят дешевле и доступны большему количеству населения.

В Татарстане для мигрантов создаются условия: им предоставляют общежития, возможность получения гражданства и жилья, заявил эксперт. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Естественно, здесь стоит вопрос их ассимиляции в нашу среду, в нашу культуру, нашу языковую среду», — признал Губайдуллин. По его словам, республика ведет работу в этом направлении, в том числе взаимодействует с рядом стран. Важно, чтобы те граждане, которые здесь учатся, живут, работают, получили профессию и выучили русский язык.

— Над этим нужно работать, но и я думаю, что сам по себе Татарстан влюбляет в себя всех тех людей, кто сюда приезжает. Здесь, наверное, действительно все уникальное. Здесь — история, здесь — спорт, здесь — глобальные мировые события. С одной стороны, город такой европейский, но на стыке Европы и Азии. С другой стороны, он самобытный, домашний, уютный, — сказал эксперт.

Он также отметил, что в Татарстане к иностранцам относятся дружелюбно и толерантно. Для мигрантов создаются условия: им предоставляют общежития, возможность получения гражданства и жилья. Они получают хорошую заработную плату, что позволяет поддерживать оставшиеся на родине семьи. «Самое главное, конечно же, — это работать с этими людьми, чтобы они соблюдали и наше законодательство, и нормы культуры, и нормы морали, которые в нашей стране, в нашем регионе выстроены и действуют», — заключил Губайдуллин.

«Более 60% выпускников 9-х классов идут в колледжи и техникумы»

Отношение к рабочим профессиям в России существенно улучшилось, заявил директор Центра развития профессиональных компетенций Татарстана:

— В нашей стране порядка 3 200 учебных заведений — колледжей и техникумов. Только у нас в республике их более 100. По всей стране порядка 3,7 миллиона людей обучается в системе СПО. В нашей республике в среднем около 75 тысяч. И я могу сказать, что мы видим динамику людей, желающих поступить в колледж и техникумы. У нас сегодня более 60% выпускников 9-х классов и по Татарстану, и в целом по России идут в колледжи и техникумы.

Интерес к получению рабочих специальностей в Татарстане и в целом в России растет, как и уровень абитуриентов, сказал Губайдуллин. Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Уровень абитуриентов ссузов тоже растет: подают заявления ребята, чей средний балл аттестата выше четверки. Есть направления, конкурс на которые проходят только отличники. Количество абитуриентов может составлять до 18 претендентов на место. А предложения о работе многие получают еще до окончания обучения.

— Другой вопрос — согласится молодой человек или пойдет в курьеры, где и зарплата, возможно, больше и ответственность меньше. И вот в этом наша следующая задача: сделать так, чтобы человек, получив специальность, по этой специальности и продолжил работу, — подытожил эксперт.

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