Игорь Бикеев заявил о высоком уровне политической культуры в Татарстане

Он отметил, что участие в выборах — реальный способ влиять на власть

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госсовета Татарстана и первый проректор КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИУЭП) Игорь Бикеев подчеркнул, что участие в выборах позволяет гражданам влиять на формирование органов власти.

— Человек принимает государственные решения не так часто, а голосуя, он определяет состав органов власти, тех, кто действительно принимает очень важные и серьезные решения. И получается, мы реализуем свое право на участие в управлении государством, управлении регионом, управлении территорией именно таким образом. Голосуя за того или иного кандидата или политическую силу, мы показываем доверие, которое позволяет им двигаться в нужном направлении, работать в соответствии с запросами людей. Участвуя в выборах, реализуя свое право избирать, мы управляем страной, управляем регионом, управляем муниципальным образованием, — цитирует его «ГТРК Татарстан».

Бикеев также заявил о высоком уровне политической культуры в Татарстане. Он рассказал, что жители понимают, насколько важно, кто будет занимать руководящие должности и как это влияет на развитие региона.

— Это, безусловно, находится в значительной степени в ведении первого лица, которое определяет поведение своей команды, подбирает людей туда. Это чрезвычайно важно. Второй момент, который тоже имеет значение, это насколько эффективно привлекаются инвестиции, развиваются ли новые проекты. Получается, если люди понимают, насколько важно, кто будет это реализовывать, от этого как раз и будет зависеть их мотив прийти на избирательные участки и проголосовать, — добавил он.

Елизавета Пуншева