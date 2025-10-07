Нижнекамская прокуратура потребовала закрытия кафе «Султан» из-за нарушений
Там выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм
Нижнекамская городская прокуратура проверила деятельность кафе «Султан», в результате чего были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
— В ходе проверки установлено, что работа кафе «Султан» ведется с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил. Эксплуатация заведения в текущем состоянии представляет реальную угрозу жизни и здоровью посетителей, — заявили в прокуратуре.
Нижнекамская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требующим обязать собственника кафе незамедлительно устранить все выявленные нарушения. Кроме того, прокуратура потребовала принять обеспечительные меры в виде наложения запрета на осуществление деятельности кафе «Султан» до полного устранения нарушений.
Вчера Управление Роспотребнадзора по Татарстану приостановило деятельность кафе «Еда» на 30 суток.
