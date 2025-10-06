Новости происшествий

В Нурлате из-за вспышки кишечной инфекции закрыли кафе «Еда»

14:33, 06.10.2025

Исследования выявили наличие бактерий группы кишечной палочки в пробах готовых блюд

Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану приостановило деятельность кафе «Еда» на 30 суток. Решение было принято после регистрации случая кишечной инфекции у посетителя заведения.

В ходе проверки выявлено:

  • допуск к работе сотрудников без медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения;
  • использование немаркированного инвентаря;
  • наличие насекомых (мух) на пищеблоке;
  • нарушение товарного соседства при хранении продуктов;
  • нарушение режима мойки и дезинфекции посуды.
предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

Лабораторные исследования выявили наличие бактерий группы кишечной палочки в пробах готовых блюд: отварном рисе и нарезке из помидоров.

24 сентября в селе Черемшан в Татарстане временно прекратили деятельность кафе «Зам-Зам». Причиной послужило обращение посетителя с кишечной инфекцией, после чего была проведена проверка.

Рената Валеева

