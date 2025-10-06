В Нурлате из-за вспышки кишечной инфекции закрыли кафе «Еда»
Исследования выявили наличие бактерий группы кишечной палочки в пробах готовых блюд
Управление Роспотребнадзора по Татарстану приостановило деятельность кафе «Еда» на 30 суток. Решение было принято после регистрации случая кишечной инфекции у посетителя заведения.
В ходе проверки выявлено:
- допуск к работе сотрудников без медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения;
- использование немаркированного инвентаря;
- наличие насекомых (мух) на пищеблоке;
- нарушение товарного соседства при хранении продуктов;
- нарушение режима мойки и дезинфекции посуды.
Лабораторные исследования выявили наличие бактерий группы кишечной палочки в пробах готовых блюд: отварном рисе и нарезке из помидоров.
24 сентября в селе Черемшан в Татарстане временно прекратили деятельность кафе «Зам-Зам». Причиной послужило обращение посетителя с кишечной инфекцией, после чего была проведена проверка.
