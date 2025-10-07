Экс-министра Абызова арестовали по новому делу о мошенничестве с акциями РВК

Сам Абызов, доставленный в Москву из колонии в Сыктывкаре, заявил, что вину не признает

Фото: Максим Платонов

Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Суд постановил заключить его под стражу на два месяца, до 6 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Абызов, который уже отбывает 12-летний срок в колонии за создание преступного сообщества и другие преступления, отверг новые обвинения.

Следствие утверждает, что причастность Абызова к мошенничеству подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами оперативно-разыскной деятельности. Уголовное дело было выделено в отдельное производство еще в апреле 2022 года, а обвинение Абызову было предъявлено в сентябре 2025 года по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Абызова задержали в марте 2019-го по обвинению в хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Затем Генпрокуратура потребовала конфисковать у него 32 млрд рублей.

Адвокат Абызова заявил о намерении обжаловать решение суда об аресте. Сам Абызов, доставленный в Москву из колонии в Сыктывкаре, заявил, что вину не признает.

Рената Валеева