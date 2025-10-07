В Татарстане КАМАЗ и пассажирский поезд «Поволжье» столкнулись на переезде
Инцидент произошел на ж/д переезде, расположенном на перегоне станции Свияжск — Зеленый Дол
Татарская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения грузового автомобиля с пассажирским поездом в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел сегодня, 7 октября, в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станции Свияжск — Зеленый Дол. Грузовик КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом №134 «Поволжье», следовавшим по маршруту Казань — Санкт-Петербург.
Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
В прокуратуре сообщили, что у поезда сменили локомотив и он продолжил движение. Водителю КАМАЗа оказана медпомощь.
Напомним, 29 июля 2024 года подобный инцидент произошел на перегоне Гремячая — Котельниково. Водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате аварии девять вагонов состава сошли с рельсов, семь из них опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира, около 140 из которых получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, включая 15 детей.
Водитель скончался через несколько дней в реанимации.
