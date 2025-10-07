Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мяса и колбасы в 2026 году

Инициатива начнет действовать с 1 августа 2026 года

Фото: Роман Хасаев

Минпромторг разработал проект постановления о введении поэтапной обязательной маркировки мясных и колбасных изделий. Планируется, что обязательная маркировка мясной продукции, упакованной в потребительскую упаковку, начнется с 1 августа 2026 года, а колбасных изделий — с 1 октября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, регистрация участников оборота в системе маркировки должна начаться с 1 марта 2026 года.

В Минпромторге рассчитывают, что внедрение маркировки позволит сократить объемы незаконного оборота мясной и колбасной продукции, предоставит потребителям возможность получить полную информацию о товаре и проверить его легальность.

Антон Журавлев

Напомним, что эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и колбасной продукции стартовал в России 1 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров могут получить специальную маркировку, предупреждающую об опасности для здоровья. Предлагается два варианта реализации: размещение разноцветных ценников в магазинах, указывающих на вредные продукты, и обязательное информирование производителей о вреде продукции на упаковке.

Рената Валеева