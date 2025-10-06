В России могут начать маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

С такой инициативой выступили в Общественной палате России

Фото: Реальное время

Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров могут получить специальную маркировку, предупреждающую об опасности для здоровья. С такой инициативой выступили в Общественной палате России. Об этом сообщил замсекретаря ОП Владислав Гриб.

Предлагается два варианта реализации маркировки: размещение разноцветных ценников в магазинах, указывающих на вредные продукты, и обязательное информирование производителей о вреде продукции на упаковке.

— Такие продукты, как газировка или чипсы, — это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Все эти продукты лежат в магазинах в открытом доступе. Их необходимо маркировать, напоминать о вреде, — заявил Гриб, цитирует ТАСС.

По его словам, для реализации инициативы необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, что станет «реальной заботой о здоровье детей не на словах, а на деле».

Рената Валеева