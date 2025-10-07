Татарстан увеличил экспорт свекловичного жома в Китай

Татарстан нарастил объемы экспорта свекловичного жома в Китай. С 15 сентября по 3 октября под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Татарстану в КНР было отправлено более 6 тыс. тонн (36 млн тонн) гранулированного свекловичного жома.

Об этом сообщили в Россельхознадзоре Татарстана.

Всего экспортировано 240 контейнеров с продукцией, произведенной одним из сахарных заводов республики, который является постоянным и проверенным поставщиком этой кормовой добавки в Китай.



По информации Россельхознадзора, экспорт свекловичного жома в текущем сезоне только набирает обороты, опережая прошлогодние показатели. В 2024 году экспорт этой растительной кормовой добавки начался только с третьей декады октября.

Сложности с доставкой импортных грузов из Китая могут значительно усилиться в ближайшее время. В первую очередь проблемы связаны с закрытием китайских пунктов пропуска в период праздничных дней в КНР с 1 по 8 октября. Это происходит на фоне продолжающегося простоя нескольких тысяч фур на границе транзитного Казахстана с Россией.

Рената Валеева