Проблемы с доставкой грузов из Китая могут усугубиться в октябре

Это связано с несколькими факторами на границе

Фото: Динар Фатыхов

Сложности с доставкой импортных грузов из Китая могут значительно усилиться в ближайшее время. Это связано с несколькими факторами, сообщает «Коммерсант».

В первую очередь, проблемы связаны с закрытием китайских пунктов пропуска в период праздничных дней в КНР с 1 по 8 октября. Это происходит на фоне продолжающегося простоя нескольких тысяч фур на границе транзитного Казахстана с Россией.

По данным перевозчиков, причиной длительного простоя стали масштабные проверки на предмет выявления серых схем завоза товаров. Специалисты отрасли отмечают возможное изменение политики Казахстана, направленное на более строгое соблюдение западных санкций.

взято с сайта kremlin.ru

Эксперты прогнозируют, что часть грузопотоков может быть перенаправлена через альтернативные маршруты — пункты пропуска между КНР и РФ или через территорию Монголии. Однако такой сценарий также приведет к существенному замедлению движения грузов и увеличению сроков доставки.

Ранее сообщалось, что экспорт мяса птицы из России в Китай вырос на 17,8% и достиг $321,7 млн.

Наталья Жирнова