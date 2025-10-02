Проблемы с доставкой грузов из Китая могут усугубиться в октябре
Это связано с несколькими факторами на границе
Сложности с доставкой импортных грузов из Китая могут значительно усилиться в ближайшее время. Это связано с несколькими факторами, сообщает «Коммерсант».
В первую очередь, проблемы связаны с закрытием китайских пунктов пропуска в период праздничных дней в КНР с 1 по 8 октября. Это происходит на фоне продолжающегося простоя нескольких тысяч фур на границе транзитного Казахстана с Россией.
По данным перевозчиков, причиной длительного простоя стали масштабные проверки на предмет выявления серых схем завоза товаров. Специалисты отрасли отмечают возможное изменение политики Казахстана, направленное на более строгое соблюдение западных санкций.
Эксперты прогнозируют, что часть грузопотоков может быть перенаправлена через альтернативные маршруты — пункты пропуска между КНР и РФ или через территорию Монголии. Однако такой сценарий также приведет к существенному замедлению движения грузов и увеличению сроков доставки.
Ранее сообщалось, что экспорт мяса птицы из России в Китай вырос на 17,8% и достиг $321,7 млн.
