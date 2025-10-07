Правительство Франции: Макрон не планирует уходить в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен уходить в отставку, несмотря на текущий политический кризис в стране. Об этом заявила и. о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже в эфире телеканала TF1, передает РИА «Новости».

Заявление прозвучало на фоне отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, которая привела к беспрецедентному политическому кризису. Лекорню, проработавший на посту премьера меньше остальных глав кабминов Пятой Французской республики, подал в отставку в понедельник.

— Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем... Этот вопрос не стоит, — подчеркнула Берже.

Ранее телеканал BFMTV сообщал о готовности Макрона «взять на себя ответственность» в случае провала попыток Лекорню сформировать новое правительство. Сам Макрон в конце августа заявлял, что не собирается досрочно покидать свой пост. Срок его полномочий истекает в 2027 году.

С момента переизбрания Эммануэля Макрона в 2022 году в стране уже сменилось пять глав правительств.

Рената Валеева