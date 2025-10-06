Премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку — день назад он утвердил правительство

Ранее он возглавлял Министерство обороны страны

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, назначенный на должность 9 сентября, подал заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону, которое было принято. Об этом сообщает BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

— Премьер-министр Себастьян Лекорню в понедельник подал прошение об отставке Эммануэлю Макрону. Он его принял, — говорится в сообщении агентства.

Отставка Лекорню произошла всего через день после того, как он объявил о назначениях в новый состав правительства страны, в котором некоторые министры из предыдущего кабинета сохранили свои посты.

Ранее французские оппозиционные партии заявили о намерении вынести вотум недоверия новому правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, сформированному после отставки предыдущего кабинета Франсуа Байру.

Причина недовольства оппозиции — отсутствие «разрыва в политике», что воплощается в «разрыве с людьми».

Об угрозе вотума недоверия заявили и левые партии. Лидер социалистов Оливье Фор в эфире радиостанции France Inter отметил, что не видит причин для отказа от голосования за вотум недоверия, однако допустил возможность «прогресса» в ходе обсуждений с правительством. Ключевым условием для отказа социалистов от поддержки вотума является пересмотр пенсионной реформы.

Накануне Елисейский дворец представил новый состав кабинета министров. Брюно Ле Мэр, занимавший ранее пост министра экономики, был назначен министром обороны, а Ролан Лескюр возглавил Министерство финансов. Большинство министров сохранили свои должности.

Предыдущий премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии. Президент Макрон назначил на должность премьер-министра Себастьяна Лекорню, ранее возглавлявшего Министерство обороны, и поручил ему сформировать новое правительство.



Рената Валеева