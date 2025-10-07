Турагентства Татарстана увеличили оборот на 10% и продажи на 5% за 9 месяцев

Фото: Артем Дергунов

Турагентства Татарстана продемонстрировали заметный рост выручки и количества продаж в период с января по сентябрь 2025 года. Оборот турфирм в регионе увеличился на 10%, а число реализованных туров — на 5%, сообщили ТАСС в IT-компании «Эвотор».

В целом по стране турбизнес показал наилучшую динамику: общий оборот турагентств вырос на 18%, а число продаж туров — на 12% за девять месяцев текущего года.

Среди регионов-лидеров по росту выручки и транзакций, помимо Татарстана, были отмечены Ставропольский край (+14% выручки, +9% продаж), Иркутская область (+13% выручки, +9% продаж) и Москва (+8% выручки, +8% продаж). Хорошую динамику также показали Красноярский край (+15% и +7%), Приморский край (+7% и +6%), Крым (+13% и +3%) и Челябинская область (+10% и +2%).

В Краснодарском крае выручка выросла на 11% при стабильном числе покупок, а в Санкт-Петербурге обороты увеличились на 7%, количество чеков — на 6%.

Ранее Татарстан занял 6-е место в рейтинге самых популярных регионов для путешествий по России. За 8 месяцев 2025 года россияне совершили 123 млн поездок по стране, потратив в общей сложности 1,4 трлн рублей.



Рената Валеева