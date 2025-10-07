Татарстан вошел в топ-10 самых популярных регионов для туризма в России в 2025 году

Республика приняла 2,5% от общего числа туристов, путешествующих по стране

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял 6-е место в рейтинге самых популярных регионов для путешествий по России. За 8 месяцев 2025 года россияне совершили 123 млн поездок по стране, потратив в общей сложности 1,4 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Сбераналитики».

Согласно исследованию, Москва (14,1% поездок), Московская область (13,5%) и Санкт-Петербург (6,5%) остаются наиболее привлекательными направлениями для туристов. Однако Татарстан также пользуется значительной популярностью, приняв 2,5% от общего числа туристов, путешествующих по России. В топ-10 также вошли Краснодарский край (6,4%), Ленинградская область (4,3%), Свердловская (2,2%), Владимирская (1,9%), Ростовская (1,8%) и Нижегородская (1,7%) области.

Эксперты отмечают, что летние месяцы были самыми активными для путешествий: в июне россияне совершили 17 млн поездок, в июле — 21 млн, в августе — 22 миллиона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среднестатистический турист — это 44-летняя женщина, путешествующая 5 дней. Ежедневные расходы без учета оплаты жилья и билетов составляют в среднем 2 343 рубля на человека, что на 9,5% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, наблюдается рост доли туристов с высоким доходом.

За январь — август Казань посетили 3,3 млн гостей — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство путешественников — порядка 75% от общего числа — прибыли из регионов России. Подробнее — в материале.



Рената Валеева