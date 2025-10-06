Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Во время него обсуждались события на Ближнем Востоке и урегулирование ситуации в секторе Газа

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Кремль.

— Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого Президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе, — сказано на сайте Кремля.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Особое внимание было уделено вопросам урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Участники диалога выразили готовность искать компромиссные решения и переговорные механизмы для стабилизации обстановки. Обсуждались и перспективы дальнейшей нормализации ситуации в Сирии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в урегулировании конфликта в Газе.



Наталья Жирнова