Песков: Россия не участвует в урегулировании конфликта в Газе

От США «никаких сигналов не было»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в урегулировании конфликта в Газе. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Если вы спрашивали меня, участвует ли в этом плане Российская Федерация, нет, не участвует, и от американцев здесь никаких сигналов не было, — ответил Песков на вопрос об участии страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны при ударе по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе 9 сентября. Дональд Трамп во время выступления перед ООН призвал к немедленному прекращению войны и освобождению заложников, возложив ответственность за отказ от мирных предложений на «Хамас».

Наталья Жирнова