Гатиятулин ушел с последнего места рейтинга тренеров КХЛ

В топ-5 лучших — три иностранных специалиста

Рулевой «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ушел с последнего места рейтинга тренера Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Обновленные данные представило издание «Чемпионат» по итогам прошедшей недели.

Гатиятулин поднялся на пять позиций — с 22-й на 17-ю строчку. Наставник «Ак Барса» опередил Михаила Кравеца («Барыс»), Владимира Крикунова («Сочи»), Павла Десяткова («Лада»), Игоря Ларионова (СКА) и Александра Гальченюка («Амур»).

На первое место забрался Андрей Разин, тренер «Металлурга» улучшил позицию с 8-й на 1-ю за неделю. В топ-5 попали три иностранных специалиста: Ги Буше («Авангард», 2-е место), Жерар Галлан («Шанхайские Драконы», 3-е) и Боб Хартли («Локомотив», 4-е). Наибольшее количество мест за неделю отыграл Алексей Кудашов, тренер московского «Динамо» поднялся с 17-й на 5-ю позицию.

Лидировавший ранее рулевой «Нефтехимика» Игорь Гришин совершил скачок вниз. На этот раз тренер нижнекамской команды расположился на 8-й строчке рейтинга.

На прошедшей неделе «Ак Барс» одержал две победы над «Амуром» (5:1, 3:1) и проиграл «Автомобилисту» (1:4). Команда из Казани занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

Ранее появлялись слухи о скорой отставке Анвара Гатиятулина и назначении в «Ак Барс» Майка Бэбкока из Северной Америки.

Зульфат Шафигуллин