Канадец Майк Бэбкок станет главным тренером казанского «Ак Барса»

Гатиятулина решено поменять из-за провального старта чемпионата

Канадец Майк Бэбкок станет главным тренером казанского «Ак Барса». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». На днях о назначении объявят официально.

Уточняется, что главного тренера Анвара Гатиятулина решили сменить из-за провального старта сезона — лишь шестое место в конференции. Болельщики даже запустили петицию, в которой написали, что текущие результаты команды — «позор Татарстана».

Бэбкок — единственный в истории хоккея член «Тройного золотого клуба» (ОИ+ЧМ+Кубок Стенли). Со сборной Канады брал Олимпиаду в 2010 и 2014 годах. С ней же побеждал на чемпионате мира в 2004-м. Также становился обладателем Кубка Стенли в 2008-м с «Детройтом».

Елизавета Пуншева