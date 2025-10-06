КХЛ не включила игры «Ак Барса» в топ матчей недели

Поединки с «Барысом» и ЦСКА не попали в список наиболее интересных событий лиги

Фото: Динар Фатыхов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В нем не оказалось ни одной игры казанского «Ак Барса».



В топ-5 матчей недели в КХЛ попали противостояния минского «Динамо» и «Трактора» (6 октября), «Спартака» и «Шанхая» (7 октября), московское дерби «Динамо» с ЦСКА (10 октября), а также соперничество «Трактор» — «Локомотив» (11 октября) и «Металлург» — «Авангард» (12 октября).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» на неделе проведет два матча в чемпионате: дома с «Барысом» (7 октября) и в гостях с ЦСКА (12 октября). Ни одна из этих игр не попала в число топ-соперничеств для КХЛ.

После 12 матчей «Ак Барс» занимает шестое место с 13 набранными очками. Команда Анвара Гатиятулина одержала четыре победы в последних пяти играх чемпионата КХЛ.

Зульфат Шафигуллин