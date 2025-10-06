Российские ПВО сбили 356 беспилотников за сутки

А также шесть снарядов HIMARS и ракету «Нептун»

Фото: Татьяна Демина

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Данные об уничтоженных целях приводятся в ежедневной сводке российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 251 украинский БПЛА над территорией России.

Рената Валеева