Российские силы ПВО уничтожили 251 беспилотник за ночь — 20 над ПФО

08:15, 06.10.2025

20 БПЛА сбили над Нижегородской областью

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российскими военными были сбиты:

  • 62 БПЛА — над акваторией Черного моря;
  • 40 БПЛА — над Крымом;
  • 34 БПЛА — над Курской областью;
  • 30 БПЛА — над Белгородской областью;
  • 20 БПЛА — над Нижегородской областью;
  • 17 БПЛА — над Воронежской областью;
  • 11 БПЛА — над Краснодарским краем;
  • по 8 БПЛА — над Брянской и Тульской областями:
  • 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря;
  • 4 БПЛА — над Рязанской областью;
  • по 2 БПЛА — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями;
  • по 1 БПЛА — над Липецкой областью и Московским регионом.

Правительство России выделит дополнительно 1 млрд рублей на подготовку кадров для сферы беспилотных авиационных систем.

Рената Валеева

