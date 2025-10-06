Российские силы ПВО уничтожили 251 беспилотник за ночь — 20 над ПФО
20 БПЛА сбили над Нижегородской областью
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, российскими военными были сбиты:
- 62 БПЛА — над акваторией Черного моря;
- 40 БПЛА — над Крымом;
- 34 БПЛА — над Курской областью;
- 30 БПЛА — над Белгородской областью;
- 20 БПЛА — над Нижегородской областью;
- 17 БПЛА — над Воронежской областью;
- 11 БПЛА — над Краснодарским краем;
- по 8 БПЛА — над Брянской и Тульской областями:
- 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря;
- 4 БПЛА — над Рязанской областью;
- по 2 БПЛА — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями;
- по 1 БПЛА — над Липецкой областью и Московским регионом.
Правительство России выделит дополнительно 1 млрд рублей на подготовку кадров для сферы беспилотных авиационных систем.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».