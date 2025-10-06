На трассу М-12 «Восток» нанесли более 340 км шумовой разметки для безопасности

В Татарстане шумовые полосы уложены на территории 53 км

Фото: Динар Фатыхов

В рамках масштабной программы повышения безопасности дорожного движения на федеральных трассах на скоростной автомагистрали М-12 «Восток» нанесено более 340 километров шумовой разметки. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Шумовые полосы обустроены на различных участках трассы М-12 «Восток», проходящей через:

Подмосковье (43 км);

Владимирскую область (135 км);

Нижегородскую область (95 км);

Чувашию (15 км);

Татарстан (53 км).

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Аналогичные работы проводятся и на трассе М-4 «Дон», где общая протяженность нанесенной шумовой разметки уже превысила 370 километров. Таким образом, суммарная протяженность шумовых полос на двух ключевых федеральных магистралях превысила 700 км.

Рената Валеева