На трассу М-12 «Восток» нанесли более 340 км шумовой разметки для безопасности
В Татарстане шумовые полосы уложены на территории 53 км
В рамках масштабной программы повышения безопасности дорожного движения на федеральных трассах на скоростной автомагистрали М-12 «Восток» нанесено более 340 километров шумовой разметки. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».
Шумовые полосы обустроены на различных участках трассы М-12 «Восток», проходящей через:
- Подмосковье (43 км);
- Владимирскую область (135 км);
- Нижегородскую область (95 км);
- Чувашию (15 км);
- Татарстан (53 км).
Аналогичные работы проводятся и на трассе М-4 «Дон», где общая протяженность нанесенной шумовой разметки уже превысила 370 километров. Таким образом, суммарная протяженность шумовых полос на двух ключевых федеральных магистралях превысила 700 км.
